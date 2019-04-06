Son Dakika Haberleri: Hafter Güçleri Trablus Uluslararası Havalimanı'nı Ele Geçirdi

Hafter Güçleri Trablus Uluslararası Havalimanı'nı Ele Geçirdi

1 saat önce

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birlikler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Hafter Güçleri Trablus Uluslararası Havalimanı'nı Ele Geçirdi, System.String[]
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birlikler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.


Hafter'e bağlı Harp Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı güçlerin, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.


Açıklamada, birliklerin önümüzdeki saatlerde Trablus'un diğer önemli bölgelerini ele geçirmede hareket noktası olması için havalimanını "emniyet altına" almaya çalıştığı kaydedildi.


Konuyla ilgili Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) açıklama gelmedi.


Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), dün Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdiklerini belirtirken, UMH ise kısa süre içerisinde havalimanının geri alındığı açıklamasında bulunmuştu.


LUO Sözcüsü Ahmed el-Mismari düzenlediği basın toplantısında, "Trablus çevresindeki çatışmalar görev tamamen bitene kadar durmayacak." ifadelerini kullanarak, Hafter güçlerinin Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdiğini belirtmişti.


UMH İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa ise Hafter güçlerinin havalimanını ele geçirdiklerini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, havalimanını geri aldıklarını ifade etmişti.


Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:25 Kaynak: AA

Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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