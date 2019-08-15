Son Dakika Haberleri: Hafter güçleri, Zuvare'deki havalimanını vurdu
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Hafter güçleri, Zuvare'deki havalimanını vurdu

51 dakika önce

Libya'da Hafter güçleri Libya'nın batısında bulunan Zuvare Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi.

Hafter güçleri, Zuvare'deki havalimanını vurdu, System.String[]
Libya'da Hafter güçleri Libya'nın batısında bulunan Zuvare Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi.

Libya'da Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusuna bağlı savaş uçakları, Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) kontrolünde bulunan Zuvare Havalimanı'na ilk defa operasyon gerçekleştirdi. Yetkililerce saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığı ile ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na gece saatlerinde roket saldırısı düzenlendi. Libya güvenlik kaynaklara göre, Mitiga Uluslararası Havalimanı'na 6 roket ile düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle tüm uçuşların da askıya alındığı belirtildi.

General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümetinin elindeki başkent Trablus'u ele geçirmek için Nisan'dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor. Hafter güçleri, 7 Ağustos'ta Libya'nın Mısrata kentinde de hava saldırı düzenlemişti.

Öte yandan 26 Haziran'da Hafter güçlerinin Trablus saldırısında Giryan kenti ele geçirilmişti. - TRABLUS
Trablus, Libya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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