Hafter güçlerinden sivil araca saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter güçlerinden sivil araca saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Hafter güçlerinden sivil araca saldırı: 1 ölü

6 saat önce

Hafter güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesinde sivilleri taşıyan araca saldırdı.

Hafter güçlerinden sivil araca saldırı: 1 ölü, System.String[]

Hafter güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesinde sivilleri taşıyan araca saldırdı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.


Ulusal Mutabakat Hükümeti yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesine attığı bir roketin sivil bir araca isabet etmesi sonucunda araçta bulunan Nesrin bin Hamid isimli bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sırasında araçta bulunan Nesrin bin Hamid'ın kızı ve yeğeninin de yaralandığı, çocukların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.


Öte yandan Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği bir diğer saldırıda da aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetmişti. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:22:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter güçlerinden sivil araca saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]