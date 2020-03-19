Hafter güçlerinden sivil araca saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Hafter güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesinde sivilleri taşıyan araca saldırdı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.



Ulusal Mutabakat Hükümeti yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesine attığı bir roketin sivil bir araca isabet etmesi sonucunda araçta bulunan Nesrin bin Hamid isimli bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sırasında araçta bulunan Nesrin bin Hamid'ın kızı ve yeğeninin de yaralandığı, çocukların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.



Öte yandan Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği bir diğer saldırıda da aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetmişti. - TRABLUS