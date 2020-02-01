Hafter güçlerinden Trablus'a bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter güçlerinden Trablus'a bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hafter güçlerinden Trablus'a bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

İşgalci General Hafter güçlerinin Trablus'ta gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hafter güçlerinden Trablus'a bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İşgalci General Hafter güçlerinin Trablus'ta gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Libya Al-Wefaq hükümeti, General Hafter'in Trablus'un güneyinde bulunan Al-Kuraimia bölgesinde düzenlediği bombalı saldırı sonucu 1 sivilin öldüğünü, 1 sivilin ise yaralandığını açıkladı.


Sağlık yetkilileri ölen kişinin kimliğini Mistara kentinden Mansur Ali Muhammed al-Qaddari (57) yaralananın kimliğini ise Muhammed Walid Shiha (37) olarak teşhis ederken yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Saldırı sonucu civardaki evlerin hasar aldığı belirtildi. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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