Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
38 dakika önce
Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti medya danışmanı Amin Al Hashemi, Haftar güçlerinin ateşlediği birkaç füzenin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düşmesi sonucu biri kadın 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgeye düşen füzelerin, birçok ev ve otomobilde hasara neden olduğu ifade edildi.
(İHA)
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