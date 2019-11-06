Son Dakika Haberleri: Hafter güçlerinden Trablus'ta hava saldırısı: 3 ölü
Son Dakika Güncel Hafter güçlerinden Trablus'ta hava saldırısı: 3 ölü

Hafter güçlerinden Trablus'ta hava saldırısı: 3 ölü

7 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), emekli General Halife Hafter liderliğindeki güçlere ait uçakların, başkent Trablus'ta düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hafter güçlerinden Trablus'ta hava saldırısı: 3 ölü, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), emekli General Halife Hafter liderliğindeki güçlere ait uçakların, başkent Trablus'ta düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Fevzi Uneyyis, UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, Hafter güçlerine ait uçakların, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hafter güçlerinden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevda ile Altan'ın hain planı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin alışveriş yaptığı bakkal konuştu: Maddi sıkıntıları vardı, maaşlarına haciz konulmuştu Yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu! 'Şunu ortadan kaldıralım...' Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 11:48:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafter güçlerinden Trablus'ta hava saldırısı: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]