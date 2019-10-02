Son Dakika Haberleri: - Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı
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- Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı

38 dakika önce

- Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısıTRABLUS - Libya'da Hafter güçlerine ait savaş uçakları başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı düzenledi.

- Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı

TRABLUS - Libya'da Hafter güçlerine ait savaş uçakları başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının başkent Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Havaalanına yapılan saldırı nedeniyle yangın çıktığı ve uçuşların durdurulduğu öğrenildi. Saldırıda can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediği kaydedildi.

Hafter güçleri daha önce de pek çok kez, başkente yönelik saldırılar kapsamında Mitiga Havalimanı'nı vurmuştu. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

- Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
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