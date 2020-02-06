Hafter güçlerinden yerleşim bölgelerine roket saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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Hafter güçlerinden yerleşim bölgelerine roket saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı
6 saat önce
Libya'da darbeci Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine roket atması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
Libya'da darbeci Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine roket atması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Libya'da darbeci Hafter güçleri başkent Trablus'un El Hadaba bölgesine roket saldırısı düzenledi. Roketin yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle araçlar ve evlerde de büyük hasar meydana geldi. - TRABLUS
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