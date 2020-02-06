Hafter güçlerinden yerleşim bölgelerine roket saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter güçlerinden yerleşim bölgelerine roket saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Hafter güçlerinden yerleşim bölgelerine roket saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Libya'da darbeci Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine roket atması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Hafter güçlerinden yerleşim bölgelerine roket saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Libya'da darbeci Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine roket atması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.


Libya'da darbeci Hafter güçleri başkent Trablus'un El Hadaba bölgesine roket saldırısı düzenledi. Roketin yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle araçlar ve evlerde de büyük hasar meydana geldi. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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