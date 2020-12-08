Hafter güçlerinin alıkoyduğu geminin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi, talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Halife Hafter güçleri tarafından alıkondu. Edinilen bilgiye göre gemi yasaklı bölgeye girdiği için durduruldu.

Hafter güçlerince el konulan Türk ticaret gemisi ile ilgili edinilen bilgiye göre; gemi Jamaika bayraklı Türk ticari gemisi ve Mısır'dan Misrata limanına malzeme götürüyordu. Gemide ilaç gibi insani yardım malzemesi bulunuyordu. Gemi Hafter güçlerine bağlı botlar tarafından, yasaklı bölgeye girdiği iddiasıyla durduruldu. Daha sonra gemiye yasak bölgeye girmesi nedeniyle maddi ceza kesildi. Cezanın ödenmesini müteakip geminin yoluna devam edeceği bilgisi alındı. - ANKARA