Hafter güçlerinin Libya'nın güneyinde uğradığı saldırıda bir milis öldü, 5'i yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafter güçlerinin Libya'nın güneyinde uğradığı saldırıda bir milis öldü, 5'i yaralandı

19.04.2022 06:05
Hafter güçlerinin Libya'nın güneyinde uğradığı saldırıda bir milis öldü, 5'i yaralandı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milisleri, ülkenin güneyindeki Sebhe kentinde iki farklı saldırıya uğradı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milisleri, ülkenin güneyindeki Sebhe kentinde iki farklı saldırıya uğradı.

Bölgedeki ulusal güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Sebhe kentinde silahlı bir grup Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milislerine ateş açtı.

Sebhe'nin güneyinde Hafter güçlerinin askeri karargahına bomba yüklü araçla ikinci bir saldırı daha düzenlendi.

İki ayrı saldırı sonucunda Hafter'e bağlı güçlerden bir milis öldü, 5 milis de yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Hafter'e bağlı komutanlardan Halid el-Mahcub, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, eylemlerin arkasında DEAŞ'ın olduğunu ifade etti.

Bomba yüklü aracın uzaktan kumanda yöntemiyle patlatıldığını belirten Mahcub, saldırının örgütün bölgede etkinliğini göstermek adına "başarısız" bir deneme olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad birliği, Hafter'in küçük oğlu Saddam tarafından komuta ediliyor.

Hafter'e bağlı en büyük askeri güç konumunda bulunan Tarık bin Ziyad milisleri, ülkenin güneyindeki birçok kentte varlık gösteriyor.

YORUMLAR
500
Rusya Lviv'i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı Rusya Lviv'i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 6 ölü, 29 kayıp Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 6 ölü, 29 kayıp

Halife Hafter, Saldırı, Libya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafter güçlerinin Libya'nın güneyinde uğradığı saldırıda bir milis öldü, 5'i yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 06:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hafter güçlerinin Libya'nın güneyinde uğradığı saldırıda bir milis öldü, 5'i yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement