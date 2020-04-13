Hafter güçlerinin saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Libya'da, Hafter güçlerinin sabah saatlerinde başkent Trablus'un güneyindeki mahallelere düzenlediği havan topu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Abu Salim bölgelerindeki sivillerin kaldığı mahalleleri sabah saatlerinde topu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay yerinde gelen ambulans ve acil servis ekipleri yaralıları çevre hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklara göre, mahallelerdeki birçok ev ve otomobilde büyük bir hasar gördü. - TRABLUS