"Hafter'i saldırıya aldığı silah ve para desteği teşvik etti"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in aldığı askeri ve mali destekle başkent Trablus'a saldırı için cesaret bulduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyi Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, New York'ta düzenlenen 2019 Concordia Zirvesi'nde konuşan Serrac, Libya'daki son gelişmeler ve Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafter'e yönelik dış desteğe isim vermeden atıf yapan Serrac, "Hafter'i saldırılara teşvik eden şey, son üç yıldır aldığı silah ve mali yardımlar. Bu destek, Hafter'in '48 saat içinde Trablus'u işgal edebileceği' vehmine kapılmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

Libya'nın kapsayıcı bir konferansa hazırlandığı dönemde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeyi ziyareti sırasında Hafter'in siyasi süreci kökünden yıkma girişimiyle Trablus'a saldırı kararı aldığını vurgulayan Serrac, "Hafter'i ülkedeki siyasi sürecin içine almaya çalıştık, bu kapsamda kendisiyle 6 görüşme yaptık." dedi.

Trablus'a yönelik saldırlar

Yaklaşık 6 aydır devam eden saldırılarda 3 bine yakın Libyalının yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını, yüz binlercesinin yerlerinden olduğunu belirten Serrac, ayrıca başkentteki tek sivil havalimanı dahil altyapı ve kamu tesislerinin hasar gördüğünü dile getirdi.

Serrac, bu konuda gerçeklerin araştırılması için uluslararası bir komite oluşturulması talebini yineledi.

Başkent ve sakinleri ile sivil devletin korunması için savaşmaya devam edeceğinin altını çizen Serrac, Libya ordusunun kabiliyetine güvendiğini söyledi.

Serrac ayrıca daha önce sunduğu, demokratik çözüm arayan halkın tüm kesimlerini temsil edecek bir forum düzenlenmesi girişimine bağlılığını ifade etti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, haziran ayında halkın tüm kesimlerini temsil edecek; elleri Libya halkının kanlarıyla kirlenmiş, totaliter rejimi savunanları barındırmayan bir "Libya Forumu" düzenlenmesini ve bu forumda bir sonraki dönem için yol haritası belirlenmesini teklif etmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Uluslararası basında, Halife Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletler tarafından desteklendiğine ilişkin çeşitli haberler yer alıyor.