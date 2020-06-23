Hafter'in Afrikalı paralı askerlerini aylık 200 dolara mal ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Hafter'in Afrikalı paralı askerlerini aylık 200 dolara mal ettiği ortaya çıktı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Afrika ülkelerinden cuzi maliyetle paralı askerler getirdiği ortaya çıktı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Afrika ülkelerinden cuzi maliyetle paralı askerler getirdiği ortaya çıktı.

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, Hafter'in paralı askerlerle yaptığı ve operasyonlarda ellerine geçen sözleşmeleri yayınladı.

Söz konusu belgelere göre, bu askerlere aylık 200 dolar veriliyor.

İkinci aydan itibaren maaşların 300 dolar olacağının belirtildiği sözleşmelerde, operasyon başı 10 dolar ilave verileceği de kaydediliyor.

Paralı askerlerin komutanlarına ise rütbelerine göre 30 dolardan başlayan ilaveler yapılacağı da bildiriliyor.

Hafter özellikle de Sudan'ın Darfur bölgesi ve Çad'dan yüzlerce Afrikalı asker getirmiş ve bu askerlerin çoğunu başkent Trablus'un güneyindeki bölgelere göndermişti.

Afrikalı paralı askerlerin onlarcasının çatışmalarda öldüğü ve yüzlercesinin esir alındığı geçen şubat, mart ve nisan aylarında Libya'da yerel medyaya yansımıştı.

Halife Hafter, Afrika, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafter'in Afrikalı paralı askerlerini aylık 200 dolara mal ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika

20:28 Son Dakika: Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanıyor 20:19 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:24 Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 18:16 Devlet Bahçeli, FETÖ'den hüküm giyen yazarın davasının yeniden incelenmesini istedi 17:18 İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı 17:17 Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü 14:37 İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
19:10
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:47:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter'in Afrikalı paralı askerlerini aylık 200 dolara mal ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]