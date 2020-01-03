Hafter'in askeri yardım istediği Mısır ordusu ne durumda? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hafter'in askeri yardım istediği Mısır ordusu ne durumda? - Son Dakika Dünya

Hafter'in askeri yardım istediği Mısır ordusu ne durumda?

6 saat önce

Türkiye, tezkerede öngörüldüğü şekilde bölgeye asker gönderirse Mısır'ın da Hafter'in davetine olumlu yanıt vermesi ihtimal dahilinde. Bu şartlarda Türk ve Mısır ordularının Libya'da karşı karşıya gelme riski söz konusu.

Hafter'in askeri yardım istediği Mısır ordusu ne durumda?, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Trablus hükümetini desteklemeyi öngören Libya tezkeresini kabul etti. Tezkerenin onay almasıyla birlikte Türk askeri unsurlarının General Hafter'e karşı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerini sahada desteklemesinin yolu da açılmış oldu.


Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter de Mısır'dan benzer bir destek istedi. Halihazırda Tobruk merkezli Hafter güçlerinin en büyük destekçisi konumundaki Mısır'ın Libya'ya kara birlikleri gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Hafter'in Libya Ulusal Ordusu, hem lojistik olarak, hem de askeri danışman statüsünde Mısır'dan uzun süredir destek alıyor. Trablus'a karşı hava kuvvetleri üstünlüğünü elinde bulunduran Hafter, bu gücünü Mısır'ın yardımlarına borçlu.

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Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:24 
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