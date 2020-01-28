Hafter'in İHA'sı düşürüldü - Son Dakika

Hafter'in İHA'sı düşürüldü
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Libya'da Hafter güçlerine ait insansız hava aracı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
Libya'da Hafter güçlerine ait insansız hava aracı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü.
Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata kenti çevresinde bulunan Tamina köyü yakınlarında General Halife Hafter güçlerine ait insansız hava aracı (İHA), Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü. Hafter'e ait İHA'nın düşürüldüğü sırada saldırı öncesi keşif uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Resmi kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı İHA'nın, Misrata'nın fotoğrafını çektiğini tespit edildi.
(İHA)
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