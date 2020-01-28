Hafter'in İHA'sı düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter'in İHA'sı düşürüldü - Son Dakika

Hafter'in İHA'sı düşürüldü

6 saat önce

Libya'da Hafter güçlerine ait insansız hava aracı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü.

Hafter'in İHA'sı düşürüldü, System.String[]

Libya'da Hafter güçlerine ait insansız hava aracı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü.


Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata kenti çevresinde bulunan Tamina köyü yakınlarında General Halife Hafter güçlerine ait insansız hava aracı (İHA), Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü. Hafter'e ait İHA'nın düşürüldüğü sırada saldırı öncesi keşif uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Resmi kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı İHA'nın, Misrata'nın fotoğrafını çektiğini tespit edildi. - TRABLUS

İnsansız Hava Aracı, Halife Hafter, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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