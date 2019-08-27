Son Dakika Haberleri: Hafter'in komutanından itiraf: "Hafter'in yanında BAE vardı"
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Hafter'in komutanından itiraf: "Hafter'in yanında BAE vardı"

46 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların, Libya'da gerçekleştirilen saldırılara katıldığı ortaya çıktı.

Hafter'in komutanından itiraf:

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların, Libya'da gerçekleştirilen saldırılara katıldığı ortaya çıktı.


Libya'da Halife Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, dün Giryan kentine başlattığı saldırı sonrası Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından tutuklanmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Buharara'nın itirafları yer aldı. Görüntülerde Buharara'nın, kendisine sorulan "Hafter'in yanında kim yer aldı?" sorusuna "Birleşik Arap Emirlikleri vardı" dediği anlaşılıyor.


Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir SİHA'nın Trablus'un güneyinde düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.


General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti. - TRABLUS

Birleşik Arap Emirlikleri, Halife Hafter, Libya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:02 Kaynak: İHA
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