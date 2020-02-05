Hafter'in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter'in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı - Son Dakika

Hafter'in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı grupların ve kabile üyelerinin, 18 Ocak'tan itibaren petrol limanlarını ve petrol üretim kuyularını kapatmasıyla yaşanan üretim kesintisinin Libya ekonomisine zararı bir milyar dolara ulaştı.

Hafter'in petrol üretim kesintisi, Libya ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı grupların ve kabile üyelerinin, 18 Ocak'tan itibaren petrol limanlarını ve petrol üretim kuyularını kapatmasıyla yaşanan üretim kesintisinin Libya ekonomisine zararı bir milyar dolara ulaştı.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkedeki petrol üretiminin Hafter'e bağlı grupların blokajının ardından "günlük 1,2 milyon varilden 187 bin varile düştüğünü ve üretimde yüzde 80'den fazla kayıp yaşandığını" duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumu, üretimdeki kesintinin 3 Şubat itibarıyla Libya ekonomisini "930 milyon dolar zarara uğrattığını" bildirdi.

Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası konferans gerçekleştirilmeden bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği ve aralarında ABD'nin de olduğu birçok ülke "Libyalıların can damarı niteliğindeki petrol ve doğal gaz sektörünün siyasi hamlelere kurban edilmemesi" çağrısı yapmıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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