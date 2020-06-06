Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı: Görevimi bırakıyorum, UMH çatısı altında... - Son Dakika

Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı: Görevimi bırakıyorum, UMH çatısı altında...

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda, Terhune gibi kritik kentlerde kontrolü sağlamasının ardından kritik bir gelişme yaşandı.

Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı: Görevimi bırakıyorum, UMH çatısı altında..., System.String[]
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda, Terhune gibi kritik kentlerde kontrolü sağlamasının ardından kritik bir gelişme yaşandı. Hafter'e bir darbe de Batı Libya'da koordinasyondan sorumlu Tümgeneral İdris Madi'den geldi. Madi, " Hafter'e verdiğim destek ve görevimi bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarımı UHM çatısı altında birleşmeye davet ediyorum" dedi.

Birleşmiş Milletleri (BM) tarafından tanınan Libya Mutabakat Hükümeti'nin ( UMH) son günlerde Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter"in Trablus Uluslararası Havaalanı'nda, Terhune gibi kritik kentlerde kontrolü sağlamasının ardından kritik bir gelişme daha yaşandı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de sağ kolu olarak bilinen ve milislerin koordinasyonundan sorumlu komutanı Tümgeneral İdris Madi'den geldi.

HAFTER'İN SAĞ KOLUNDAN İSTİFA KARARI

Madi, sosyal medya hesabından Hafter'e verdiği destek ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.Tümgeneral Madi yaptığı açıklamada, " Hafter'e verdiğim destek ve görevimi bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarıma ve kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Sizleri Libya'nın meşru hükümeti olan UHM çatısı altında birleşmeye davet ediyorum." dedi.

SİSİ KAHİRE'DE HAFTER İLE GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletleri (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne UMH bağlı güçlerin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı kazandığı zaferin ardından kritik bir gelişme yaşandı. Mısır medyasının son dakika anonsuyla duyurduğu haberinde, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin başkent Kahire'de Halife Hafter ve Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile toplantı yapacağını duyurdu.


- Libya
Halife Hafter, Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı: Görevimi bırakıyorum, UMH çatısı altında... - Son Dakika Dünya

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