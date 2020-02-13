Hafter'in saldırıları nedeniyle Trablus Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter'in saldırıları nedeniyle Trablus Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Hafter'in saldırıları nedeniyle Trablus Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu.

Hafter'in saldırıları nedeniyle Trablus Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Hişam Ebu Şekvat yaptığı yazılı açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen saldırı nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Ebu Şekvat, havalimanına düşen roket sayısı ve oluşan hasar konusunda bilgi vermedi.

Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor. Daha önce 3 ay kapalı kalan Mitiga Havalimanı, 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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