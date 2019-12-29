Hafter'in saldırıları Zaviye limanında petrol sevkiyatını tehdit ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter'in saldırıları Zaviye limanında petrol sevkiyatını tehdit ediyor - Son Dakika

Hafter'in saldırıları Zaviye limanında petrol sevkiyatını tehdit ediyor

6 saat önce

Libya Ulusal Petrol Kurumu, çatışmaların tesislerin yakınında durmaması halinde Zaviye petrol limanındaki tüm çalışmaları durdurulması ve rafinerilerin boşaltılması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Hafter'in saldırıları Zaviye limanında petrol sevkiyatını tehdit ediyor, System.String[]

Libya Ulusal Petrol Kurumu, çatışmaların tesislerin yakınında durmaması halinde Zaviye petrol limanındaki tüm çalışmaları durdurulması ve rafinerilerin boşaltılması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, petrolü Zaviye limanından ihraç edilen, ülkenin güneyindeki Şerare petrol sahasındaki üretimin de durma ihtimali vurgulandı.

Açıklamada, Zaviye rafinerisinin idaresi altındaki petrol depolarının yakın çevresinin son 48 saat içinde üçüncü kez bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.

Kurum, ortakları Akakus Petrol ve Brega Petrol şirketleri ve uluslararası diğer ortaklarıyla durumun değerlendirilmesi için acil görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.

Kurum Başkanı Mustafa Sanallah konuya ilişkin açıklamasında Zaviye limanındaki çalışmaların durmasının ülkedeki petrol üretiminde günlük en az 300 bin varil azalmaya yol açacağını söyledi.

Söz konusu olası üretim düşüşüne dikkati çeken Sanallah, bu durumda ülkenin ihtiyaç duyduğu akaryakıtın ithalat edilmek zorunda kalınacağını söyledi.

Sanallah, tüm bunların dışında üretim ekibi ve yerel halkın hayati tehlikesi durumunda tesislerin çalıştırılmasının mümkün olmayacağını dile getirdi.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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