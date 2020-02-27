Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un dünyaya açılan kapısında uçuşlar yine durduruldu - Son Dakika
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Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un dünyaya açılan kapısında uçuşlar yine durduruldu

16 dakika önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un dünyaya açılan kapısında uçuşlar yine durduruldu, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi tekrar ihlal ederek sivil bölgelere saldırmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Hafter'in Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na bu sabah düzenlediği roketli saldırı nedeniyle uçuşların 3 saat durdurulduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Libyalı yolculardan Hazim Abdullah, uçuş kartlarını aldıklarını ancak halen havaalanında beklediklerini söyledi.

Tunus yolcusu Abdullah, alanda yapılan anonsta uçuşların TSİ 13.00'te tekrar başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

Hafter milisleri, dün ve önceki gece de havaalanını roketlerle hedef almıştı. Havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar, şubat ayında 5'inci defa durdurulmuş oldu.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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