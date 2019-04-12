Son Dakika Haberleri: Hafter'in Savcısından Umh Başkanı Serrac'ı Tutuklama Kararı

Hafter'in Savcısından Umh Başkanı Serrac'ı Tutuklama Kararı

1 saat önce

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı askeri savcı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Hafter'in Savcısından Umh Başkanı Serrac'ı Tutuklama Kararı, System.String[]
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı askeri savcı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Hazırlanan tutuklama kararında Serrac'ın yanı sıra, Başkanlık Konseyi üyelerinden Ahmed Hamza ve Muhammed Ammari'nin de isimleri yer aldı.

Haklarında tutuklama kararı çıkartılan isimler arasında Eski Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman es-Suveyhli, Eski UMH Savunma Bakanı Mehdi el-Bergusi, Eski Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Menkuş, Tümgeneral Üsame el-Cuveyli ve Batı Askeri Bölgesi Komutanı ve UMH güçleri Sözcüsü Muhammed Kanun da bulunuyor.

Hafter'in Askeri Savcısı Tümgeneral Ferec es-Susağ, adı geçen isimlerin tutuklanma gerekçelerini, "Libya devletine karşı savaşı kolaylaştırma, siyasi ve askeri hezimet ruhu yayma ve askeri tesislere zarar verme suçları işlemek" olarak sıraladı.

UMH'ye bağlı askeri savcı da geçen salı günü, Trablus'a saldırı düzenleyenlerin tutuklanması talimatı vermişti.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:21 Kaynak: AA
Halife Hafter, Libya, Güncel
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