Hafter'in sözcüsü el-Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hafter'in sözcüsü el-Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika Dünya

Hafter'in sözcüsü el-Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

6 saat önce

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantina altına alındı.

Hafter'in sözcüsü el-Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı, System.String[]

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantina altına alındı.

Libya medyasında yer alan haberde, el-Mismari'nin ve ona eşlik eden kişilerin Mısır'a yaptıkları ziyaretin ardından koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı duyuruldu. Sözcü el-Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu haberi doğruladı ve gelişmeler konusunda paylaşımlarına devam edeceğini açıkladı.


Halife Hafter, Koronavirüs, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:47 Kaynak: DHA

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