Hafter'in, Trablus'a saldırı için güç yığdığı bildirildi; Rusya'ya göre ise Hafter anlaşmaya sıcak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hafter'in, Trablus'a saldırı için güç yığdığı bildirildi; Rusya'ya göre ise Hafter anlaşmaya sıcak - Son Dakika Dünya

Hafter'in, Trablus'a saldırı için güç yığdığı bildirildi; Rusya'ya göre ise Hafter anlaşmaya sıcak

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

Hafter'in, Trablus'a saldırı için güç yığdığı bildirildi; Rusya'ya göre ise Hafter anlaşmaya sıcak, System.String[]

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, başkent Trablus'a saldırmak için kentin güneydoğusundaki Terhune'ye takviye güç yığınağı yaptığı bildirildi.


Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı ise Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

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Halife Hafter, Trablus, Rusya, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:25 
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