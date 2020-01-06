Hafter'in Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter'in Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı anı kamerada - Son Dakika

Hafter'in Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı anı kamerada

6 saat önce

Libya'da Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafter'in Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı anı kamerada, System.String[]

Libya'da Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Okuldaki askeri geçit töreni sırasında gerçekleşen saldırı ve ardından yaşanan panik kameraya saniye saniye yansıdı. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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