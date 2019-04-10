Son Dakika Haberleri: Hafter'in Tutuklanması Talep Edildi

Hafter'in Tutuklanması Talep Edildi

1 saat önce

Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı Halife Hafter için tutuklama emri çıkarılması talep edildi.

Hafter'in Tutuklanması Talep Edildi, System.String[]
Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı Halife Hafter için tutuklama emri çıkarılması talep edildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti, General Halife Hafter hakkında tutuklama emri çıkarılması için askeri savcılığa başvurdu. Başbakan Fayiz El Serrac tarafından verilen talimatta, geçtiğimiz gün Hafter'in birliklerinin sivil havalimanlarını bombaladığı ve "savaş suçu" işlediği ileri sürdü.

Hafter'in birlikleri geçtiğimiz hafta Trablus'a taarruza geçmiş, ülkedeki tüm yabancı birliklerin kovulacağını vadetmişti. - TRABLUS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:48 Kaynak: İHA
Trablus, Halife Hafter, Libya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 11:01:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafter'in Tutuklanması Talep Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]