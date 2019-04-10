Hafter'in Tutuklanması Talep Edildi

Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı Halife Hafter için tutuklama emri çıkarılması talep edildi.

Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı Halife Hafter için tutuklama emri çıkarılması talep edildi.



Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti, General Halife Hafter hakkında tutuklama emri çıkarılması için askeri savcılığa başvurdu. Başbakan Fayiz El Serrac tarafından verilen talimatta, geçtiğimiz gün Hafter'in birliklerinin sivil havalimanlarını bombaladığı ve "savaş suçu" işlediği ileri sürdü.



Hafter'in birlikleri geçtiğimiz hafta Trablus'a taarruza geçmiş, ülkedeki tüm yabancı birliklerin kovulacağını vadetmişti. - TRABLUS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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