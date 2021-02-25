Hafter katilleri barındırmaya devam ediyor - Son Dakika

Hafter katilleri barındırmaya devam ediyor

25.02.2021 08:54
Hafter katilleri barındırmaya devam ediyor, System.String[]

Libya'daki istikrarsızlığın önündeki en büyük engel olan darbeci Hafter, uluslararası yükümlülüklerin yanında Libyalıların huzur ve refahını hiçe sayarak savaş suçları işlemeye devam ediyor.

Libya'daki istikrarsızlığın önündeki en büyük engel olan darbeci Hafter, uluslararası yükümlülüklerin yanında Libyalıların huzur ve refahını hiçe sayarak savaş suçları işlemeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ) raporlarında, Tarhuna kentindeki katliam, işkence, adam kaçırma ve toplu mezarlardan sorumlu olduğu belgelenen El-Kani (Kaniyat) milislerinin sözde liderlerini darbeci Hafter'in barındırmaya devam ettiği tespit edildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdür Yardımcısı Al-Tahawi, Libya'da uluslararası alanda suç işlediğinden şüphelenilenlerin hukuk ihlallerini işlemeye devam edebilecekleri ve ceza almamaları için hamleler yapabilecekleri pozisyonlara atanmamasını istedi. Tahawi, bağımsız ve etkili soruşturmalar sonuçlanana kadar savaş suçu işlemekle suçlanan şahısların çalışmalarına son verilmesini talep etti. - ANKARA

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler, Savaş, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafter katilleri barındırmaya devam ediyor - Son Dakika


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