Hafter, Libya'da geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Hafter, Libya'da geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

06.02.2021 19:47
Hafter, Libya'da geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter, ülkede geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, yeni hükümete başarılar diledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter, ülkede geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, yeni hükümete başarılar diledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yapılan oylama sonucunda önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet dün kuruldu. Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter'in, geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladığı açıklandı. Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan açıklamada, Hafter'in geçici hükümete başarılar dilediği ve üyelerini vatansever olarak nitelendirdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, geçici hükümetin kurulmasına ilişkin oylamanın, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirildiği belirtilerek, gösterdiği çabalar için Williams'a teşekkür edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri tarafından yapılan oylama sonucu Libya'da geçici hükümet dün kuruldu. Oylama sonuçlarına göre, Muhammed Menfi, Abdulhamid Dibeybe, Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu aldı. Geçici yönetimin Başkanlık Konseyi'nin başına Muhammed Menfi getirilirken, Abdulhamid Dibeybe ise geçici başbakan seçildi. Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi de Başkanlık Konseyi yardımcıları oldu.

(İHA)

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafter, Libya'da geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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