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Hafter, Libya konulu Berlin konferansı öncesi Atina'da destek aradı
6 saat önce
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, ani Yunanistan ziyareti kapsamında Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile başkent Atina'da bir araya geldi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, ani Yunanistan ziyareti kapsamında Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile başkent Atina'da bir araya geldi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere perşembe günü akşam saatlerinde Atina'ya gelen Hafter, önce Dışişleri Bakanlığına giderek Dendias ile daha sonraysa Parlamentoda Başbakan Miçotakis ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:58
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