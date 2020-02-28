Hafter milisleri gün boyunca Trablus'a 60'tan fazla roket attı - Son Dakika

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler bugün başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve etrafındaki bölgelere 60'tan fazla roket fırlattı.

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havalimanı ve çevresine yönelik saldırıları devam ediyor.

Açıklamada, milislerin havalimanı ve etrafındaki bölgelere bugün 60'tan fazla roket attığı belirtildi.

Başkent Trablus'un güneyine atılan roketlerin biri çocuk diğeri kadın 2 sivilin yaralanmasına neden olduğu ve bölgede büyük hasara yol açtığı kaydedildi.

Mitiga Hastanesi'nde bulunan ve durumu kritik olan bazı hastaların da saldırılar nedeniyle başka hastanelere nakledildiği bildirildi.

AA muhabirine bu sabah açıklamada bulunan UMH'ye bağlı Havacılık İletişim Başkanı Müsteşarı Hişam Ebu Şevket, Mitiga Haavalimanı'na isabet eden 25 roket nedeniyle hangarlardan birinde yangın çıktığını söylemişti.