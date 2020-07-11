Hafter milisleri Hun'da bir kadını öldürdü - Son Dakika

Hafter milisleri Hun'da bir kadını öldürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra vilayetinin merkezi Hun kentinde bir kadını öldürdüğü, bir genci kaçırdığı bildirildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra vilayetinin merkezi Hun kentinde bir kadını öldürdüğü, bir genci kaçırdığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu


Libya Ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Hafter milisleri ile paralı askerlerin, ele geçirdikleri bölgelerde sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.


Hafter milislerinin, geçen hafta Hun'da öldürülen gencin ağabeyini kaçırdığını ifade eden Dırah, gençten henüz haber alınamadığını ifade etti.

Hafter milislerinin bununla kalmayıp Hun'da bir kadını öldürdüğünü belirten Dırah, ailesi tarafından 5 gündür aranan kadının cansız bedeninin dün, başından ateşli silahla vurulmuş halde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlere göre, Hun sakinleri, Hafter milisleri ile paralı askerlerin ihlallerini protesto etti.


Kentte dükkanlar, mağazalar ve çeşitli iş yerlerinde de eyleme katılım için kepenk kapatıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Tarık Abdulhafiz adlı kişi, Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından kaçırıldıktan bir hafta sonra işkence yapılarak öldürülmüştü.

Ziyad el Arabi isimli genç de 3 Temmuz'da evinin önünde Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milislerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter, Twitter, Sirte, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafter milisleri Hun'da bir kadını öldürdü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 20:57 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
20:57
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 02:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter milisleri Hun'da bir kadını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]