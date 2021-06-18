Hafter milisleri Libya'nın güneyindeki teröristlere karşı askeri operasyon başlattıklarını bildirdi - Son Dakika

Hafter milisleri Libya'nın güneyindeki teröristlere karşı askeri operasyon başlattıklarını bildirdi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, ülkenin güneyindeki teröristlere karşı askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, ülkenin güneyindeki teröristlere karşı askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Hafter milislerinden yapılan yazılı açıklamada, güneydeki güçlere destek için birlik gönderilmesi talimatı verildiği aktarıldı. Söz konusu operasyonun, teröristleri yakalamak ve güvenlik ile istikrarı tehdit eden, yağma, hırsızlık ve her türlü kaçakçılık eylemlerinde bulunan Afrikalı paralı askerlerin sınır dışı edilmesini amaçladığı ifade edilen açıklamada, terörist çetelerin, ülkenin güney batısında bombalı araçlarla güvenlik noktalarını hedef aldığı belirtildi. Ülkenin güneyindeki Sebha Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir güvenlik noktasına 6 Haziran'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, Cinayet Büro Amirliği görevlilerinden Yüzbaşı El-Abbas Ali Mesud ve Yüzbaşı İbrahim Abdunnebi el-Heyali hayatını kaybetmiş, biri ağır 4 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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