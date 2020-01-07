Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi - Son Dakika
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Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi

6 saat önce

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi.

Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi, System.String[]

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi.

Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kontrollerindeki Sirte kentine pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren çok uluslu bir şekilde saldırı düzenlendiğini belirtildi.

Açıklamada, UMH güçlerinin kenti savunma imkanı bulunduğu ancak karargahla iletişim halinde ve kentteki 120 bin sivilin can güvenliği göz önünde bulundurularak emir-komuta zinciri çerçevesinde geri çekildiği kaydedildi.

UMH açıklamasında Sirte'deki Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesiyle birlikte ağır silahlarla sokak çatışmaları riskinin artmasının geri çekilme kararını güçlendirdiği ifade edildi.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin de doğum yeri olan Sirte'de, eski rejim yanlılarının kente giren Hafter milisleriyle kutlama yaptığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

UMH: "Kentin dışında bekliyoruz"

Açıklamada ayrıca UMH birliklerinin kent dışında hazır durumda beklediği aktarıldı.

UMH saflarındaki en güçlü ve en büyük silahlı yapı durumundaki Misrata kentinin savaşçı grupları, sosyal medyadan dün gece saatlerinde geniş bir konvoyla sahil yolundan Sirte kentine doğru hareket ettiklerine yönelik görüntüler paylaştı. Misratalı birliklerin, Hafter milislerine ait bazı araçları ele geçirdiği ve bazı silahlı kişileri yakaladığı görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

Bu arada Hafter yanlısı basında, Trablus çevresindeki cephelerde Hafter milislerine takviye kuvvetler gönderildiğine ilişkin haberler paylaşıldı.

Hafter milislerinden kentteki sivillere taciz ve şiddet

Öte yandan, Sirte'ye giren Hafter milislerinin, kentteki bazı sivillere yönelik, baskı, taciz ve şiddet uyguladığına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşım yer aldı.

UMH saflarındaki Misratalı savaşçıların, Hafter'in evlerine yaklaşık 200 kilometre mesafeye kadar ulaşmış olmasından huzursuz olacağı ifade ediliyor. Ülkenin doğusundaki Sirte'den Hafter milislerinin Misrata kentine ilerlemesi halinde, UMH saflarındaki Misratalıların başkent çevresindeki cephelerden çekilerek kendi evlerini korumak isteyeceği değerlendiriliyor. Bu durumun UMH'nin başkentteki savunma hattını zayıflatabileceği görüşü aktarılıyor.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne giren Sirte, 2016'da UMH'ye bağlı güçlerce örgütten temizlenmişti. ABD'nin hava bombardımanı sağladığı şehre yönelik söz konusu operasyonda 700'den fazla Misratalı savaşçı hayatını kaybetmişti.

Dün akşam saatlerinde ülke basınında çıkan haberlerde, Sirte'deki Suudi Arabistan yanlısı Medhali Selefileri görüşlü 604. Tugay'ın silahlarıyla birlikte taraf değiştirdiği yönünde bilgiler paylaşılmıştı.

Trablus, Libya, Sirte, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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