"Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki...

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin geçen ay ele geçirdiği Sirte kentinde bir Sufi türbesinin yıkılmasını ve bazı Sufi müritlerinin alıkonulmasını kınadı.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "UNSMIL, Sirte kentindeki Zaviye bin İsa Sufi türbesinin yıkılmasını kınıyor. UNSMIL'e göre bu olay, din ve inanç özgürlüğü, keyfi alıkonulmama ve tevkif edilmemesi haklarını ihlal ettiği görüntüsü veriyor." ifadeleri yer aldı.

BM Libya Destek Misyonu, dini mabetlerin yıkımının uluslararası insani hukuka aykırı olduğuna işaret ederek, aynı şekilde dini yapılara kasıtlı zarar vermenin savaş suçu sayılabileceğini aktardı. BM, Sirte'yi elinde bulunduran yetkili makamlara olayı soruşturma ve sorumluları adalete teslim etme çağrısı da yaptı.

Hafter milislerinin, ocak ayı başında ele geçirdiği Sirte kentinde, fanatik görüşlü Medhali Selefilerinin bir Sufi türbesini yıktığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Libya'da Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi geçen ay başında kentteki silahlı bir Medhali Selefi grubunun da taraf değiştirmesiyle ele geçirmişti.

Hafter'in şehri ele geçirmek için iş birliği yaptığı Medhali Selefilerinin kentteki nüfuzunun arttığı uzmanlarca değerlendirilmişti.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfından (SETA) araştırmacı Emrah Kekilli, AA muhabirine verdiği bir röportajda, Medhali Selefilerin "tabiatı, inancı, örgütlenme biçimi ve emir alma şekli gereği Libya'yı DEAŞ'tan daha fazla tehdit ettiğini ve geniş bir alana yayıldığını" aktarmıştı.