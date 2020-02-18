Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor - Son Dakika

Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor.

Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor.

Başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve dünkü 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.

En az 10 roketin düştüğü belirtilen Trablus Limanı'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hafter'e bağlı milislerin geçen hafta Trablus'un güney bölgelerine düzenlediği roketli saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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