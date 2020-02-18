Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor - Son Dakika

Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

7 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi.

Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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