Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdı - Son Dakika

Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdı
6 saat önce
Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonrası limandan yükselen dumanlar birçok noktadan görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------Limandan yükselen dumanlardan görüntüler
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