Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdı - Son Dakika

Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdı

6 saat önce

Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi.

Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdı, System.String[]

Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonrası limandan yükselen dumanlar birçok noktadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Limandan yükselen dumanlardan görüntüler


Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:19:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]