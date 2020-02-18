Hafter milisleri trablus limanı'na saldırdı - Son Dakika

Libya ( DHA ) ? Libya'da Halife Hafter 'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonrası limandan yükselen dumanlar birçok noktadan görüntülendi.

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