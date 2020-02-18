Hafter milisleri trablus limanı'na saldırdı - Son Dakika

Hafter milisleri trablus limanı'na saldırdı
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Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdıLibya (DHA) ? Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:55 Kaynak: DHA
Hafter milisleri Trablus Limanı'na saldırdı
Libya (DHA) ? Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonrası limandan yükselen dumanlar birçok noktadan görüntülendi.
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