Hafter milisleri Trablus'ta askeri sağlık kurumuna roketli saldırı düzenledi - Son Dakika

Hafter milisleri dün başkent Trablus'un havaalanı yolu bölgesindeki sahra hastanesine 6 roket saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucunda hastane ile ambulanslar ağır hasar almıştı.

Saldırıda 6 sağlık çalışanının yaralandığını ifade eden Haşimi, kurumda büyük çapta maddi zarar meydana geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Bakanlığına bağlı Askeri Sağlık Kurumu'na düzenledikleri roketli saldırıda 1 çalışanlarının hayatını kaybettiğini söyledi.

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