Hafter milisleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na 9 roket attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milisleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na 9 roket attı - Son Dakika

Hafter milisleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na 9 roket attı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na yine roket saldırısı düzenledi.

Hafter milisleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na 9 roket attı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na yine roket saldırısı düzenledi.

Trablus merkezli Ahrar TV kanalının haberine göre, akşam saatlerinde başlayan saldırılarda havalimanına 9 Grad roketi isabet etti.

Roketlerden birinin havalimanı sahasına düşmesi, yolcular ve çalışanlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Hafter milisleri geçen cuma günü de Mitiga Havalimanı'na 25 roket fırlatmış, bu saldırıyla birlikte havalimanındaki uçuşlar şubat ayında altıncı kez durdurulmuştu.

BM Libya Misyonu, geçen hafta, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin sürekli ihlal edilerek Mitiga Havalimanı ve başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin yoğun bombardımana maruz bırakılmasını kınayan bir açıklama yapmıştı.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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