Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu - Son Dakika

Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı'nı füzelerle vurdu.

Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı'nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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