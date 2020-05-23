Hafter milisleri, Trablus'un güneyinden geri çekiliyor

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne(UMH) bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkentin güneyine ilerleyişini sürdürüyor.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne(UMH) bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkentin güneyine ilerleyişini sürdürüyor. UMH birliklerinin Hamza ve Yarmouk askeri kamplarının kontrolünü sağladığı ve güneyde 8 kilometre ilerlediği belirtildi. Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonu devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu, Trablus'un güneyinde 8 kilometre ilerledi. Öte yandan, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin güneyden geri çekilmeye başladığı ifade edildi. UMH ordusu, 4 Nisan 2019 yılından bu yana ilk defa 8 kilometrelik alandaki bölgelerin kontrolünü sağladı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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