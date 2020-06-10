Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter'e bağlı milislerin bıraktığı mayının patladı. Mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Öte yandan Hafter milisleri Trablus güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilmeden önce binlerce mayın yerleştirdiği ifade ediliyor. - TRABLUS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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