Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika

Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

1 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenlediği bildirildi.

Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenlediği bildirildi.

Libya El-Ahrar Televizyonu'nun haberine göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı ve çevresine roketli saldırı düzenledi. Haberde saldırının can kaybı, yaralanma ya da nasıl bir hasara yol açtığına ilişkin bilgi verilmedi.

Trablus'un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı Hafter milisleri tarafından daha önce de pek çok kez roket saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırılar nedeniyle havalimanında uçuşlar pek çok kez durdurulmuştu.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:12 Kaynak: AA

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