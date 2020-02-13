Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'ta sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'ta sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Trablus'un Hadba bölgesine roketlerle hedef gözetmeksizin saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Bölgede saldırı nedeniyle büyük maddi hasar oluştu.

Hafter'e bağlı milisler son üç günde Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı. Dün Trablus'un Salahaddin bölgesindeki bir kahvehaneye roket düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesi'nin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Halife Hafter, Trablus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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