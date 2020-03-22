Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'un güneyine roketli saldırı düzenledi.

Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'un güneyine roketli saldırı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hafter milisleri tardından fırlatılan roketin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Hafter milislerinin Trablus'un Bab el-Gaşir bölgesine attığı roketler nedeniyle dün gece de 2 çocuk yaralanmıştı.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerilen insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti. Ancak Hafter milisleri, buna rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:50 Kaynak: AA

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