Hafter milislerinden Trablus'ta sivillere roketli saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinden Trablus'ta sivillere roketli saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Hafter milislerinden Trablus'ta sivillere roketli saldırı: 3 yaralı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil yaralandı.

Hafter milislerinden Trablus'ta sivillere roketli saldırı: 3 yaralı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Trablus'un Sevani bin Adem bölgesine atılan roketin bir eve isabet ettiği ve aynı aileden 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hafter milisleri tarafından şubat ayı başından bu yana Trablus'un güneyine yapılan roketli saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetmişti.

UMH, Hafter milislerinin 18 Şubat'ta Trablus Limanı'na düzenlediği roketli saldırının ardından, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını açıklamıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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