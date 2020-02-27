Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika

Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad roketleriyle vurdu, ancak uçuşlar durdurulmadı.

Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na dün gece de roketli saldırı düzenlemiş ve uçuşlar güvenlik amacıyla 2 saat boyunca durdurulmuştu.

Mitiga Havalimanı, şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri tarafından dört kez hedef alındı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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