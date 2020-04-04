Hafter milislerinden Trablus Üniversitesi Hastanesine füze saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Trablus Üniversitesi Hastanesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi tarafından yapılan açıklamada, Hafter milislerin Trablus Üniversitesi Hastanesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın, biri sivil güvenlik görevlisi olmak üzere iki kişinin yaralandığı belirtildi. Haşimi, yaralıların durumlarının ağır olduğunu ifade etti. - TRABLUS