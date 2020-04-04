Son Dakika › 3. Sayfa › Hafter milislerinden Trablus Üniversitesi Hastanesine füze saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika
Hafter milislerinden Trablus Üniversitesi Hastanesine füze saldırısı: 2 yaralı
6 saat önce
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Trablus Üniversitesi Hastanesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Trablus Üniversitesi Hastanesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi tarafından yapılan açıklamada, Hafter milislerin Trablus Üniversitesi Hastanesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın, biri sivil güvenlik görevlisi olmak üzere iki kişinin yaralandığı belirtildi. Haşimi, yaralıların durumlarının ağır olduğunu ifade etti. - TRABLUS
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım